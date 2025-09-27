Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки уфимцев на улице Правды остались без холодного водоснабжения

В Уфе отключили холодную воду в доме на улице Правды.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 сентября, десятки жителей Демского района Уфы лишились воды. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Без холодного водоснабжения остался жилой дом № 20/1 на улице Правды. Ремонт проводят специалисты МКУ УЖХ.

— Ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.

ОБНОВЛЕНИЕ — 17:52:

— Подача ХВС в Демском районе по ул. Правды восстановлена, — сообщили в Управления гражданской защиты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.