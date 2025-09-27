Десятки уфимцев на улице Правды остались без холодного водоснабжения

Сегодня, 27 сентября, десятки жителей Демского района Уфы лишились воды. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Без холодного водоснабжения остался жилой дом № 20/1 на улице Правды. Ремонт проводят специалисты МКУ УЖХ.
— Ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.
ОБНОВЛЕНИЕ — 17:52:
— Подача ХВС в Демском районе по ул. Правды восстановлена, — сообщили в Управления гражданской защиты.
