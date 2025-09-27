Нижегородский учитель и ветеран Вениамин Рассказов ушел из жизни

Ветеран Великой Отечественной войны и учитель Вениамин Рассказов ушел из жизни в Нижегородской области. Об этом сообщил председатель ЗСНО Евгений Люлин в своем телеграм-канале.
Вениамин Рассказов родился 3 февраля 1924 года. Был участником Великой Отечественной войны, а в 1966 году в звании полковника уволился в запас. Также он работал в лысковской школе № 3 в должности военрука и преподавал предмет «Начальная военная подготовка».
Евгений Люлин отметил, что на уроках Вениамин Иванович рассказывал фронтовые истории. Вениамин Рассказов имел множество наград и был почетным гражданином Нижегородской области.
— Горько и тяжело это осознавать, но, когда уходят такие люди, вместе с ними уходит целая эпоха, — написал Евгений Люлин.