Нижегородский учитель и ветеран Вениамин Рассказов ушел из жизни

Вениамин Рассказов родился 3 февраля 1924 года. Был участником Великой Отечественной войны, а в 1966 году в звании полковника уволился в запас. Также он работал в лысковской школе № 3 в должности военрука и преподавал предмет «Начальная военная подготовка».