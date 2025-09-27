Ричмонд
На дороге Уфа-Янаул разбился насмерть водитель «Лада Веста»

В Башкирии в ДТП с Hyundai Tucson погиб водитель Lada Vesta.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 сентября, на 126-м километре автодороги Уфа-Янаул в Мишкинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, столкнулись автомобили Lada Vesta и Hyundai Tucson.

За рулем «Весты» был 40-летний мужчина, он скончался на месте от полученных травм. Два пассажира отечественного автомобиля были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Водитель «Хендая», 41-летняя женщина, и ее 12-летняя дочь также доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности уточняются, — заявили в дорожной полиции.

