В Самаре стартовал гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»

«Фестивалем одновременно закрываем летний туристический сезон и открываем осенний. Договорились с Министерством туризма области сделать этот праздник ежегодным. В программе предусмотрен конкурс на выбор самого вкусного блюда Самарской области, и это хорошая возможность создать новый рецепт и удивить горожан и гостей города», — сказал глава города Самара Иван Носков.