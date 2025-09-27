Ричмонд
В Самаре стартовал гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»

В День туризма на самарской набережной стартовал первый гастрономический фестиваль «Самара со вкусом».

Источник: администрация Самары

На самарской набережной около бассейна ЦСКА ВВС начал свою работу первый гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Свои площадки уже развернули более 50 участников фестиваля — рестораны, кафе, производители мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий.

«Фестивалем одновременно закрываем летний туристический сезон и открываем осенний. Договорились с Министерством туризма области сделать этот праздник ежегодным. В программе предусмотрен конкурс на выбор самого вкусного блюда Самарской области, и это хорошая возможность создать новый рецепт и удивить горожан и гостей города», — сказал глава города Самара Иван Носков.

На главной сцене фестиваля уже выступил детский ансамбль «Пудра» и фолк-проект TARaXACUM, впереди — конкурс «Кухмастер», шествие фестиваля, официальное открытие, выступление Вахбета Абедова в 18:30 и певицы Ханны в 19:30. Напомним, гастрофестиваль «Самара со вкусом» организован Министерством туризма Самарской области совместно с администрацией города Самара в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.