В Самаре стартовал гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»

На самарской набережной около бассейна ЦСКА ВВС начал свою работу первый гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Свои площадки уже развернули более 50 участников фестиваля — рестораны, кафе, производители мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий.
«Фестивалем одновременно закрываем летний туристический сезон и открываем осенний. Договорились с Министерством туризма области сделать этот праздник ежегодным. В программе предусмотрен конкурс на выбор самого вкусного блюда Самарской области, и это хорошая возможность создать новый рецепт и удивить горожан и гостей города», — сказал глава города Самара Иван Носков.
На главной сцене фестиваля уже выступил детский ансамбль «Пудра» и фолк-проект TARaXACUM, впереди — конкурс «Кухмастер», шествие фестиваля, официальное открытие, выступление Вахбета Абедова в 18:30 и певицы Ханны в 19:30. Напомним, гастрофестиваль «Самара со вкусом» организован Министерством туризма Самарской области совместно с администрацией города Самара в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.