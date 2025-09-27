На Солнце зафиксировали новые магнитные бури

В прогнозах ученые повысили риски для Земли, впрочем, пока они носят абстрактный характер. Конкретных событий, в том числе крупных выбросов в нашу сторону, пока не зарегистрировали. То есть поводов для беспокойства нет, но за новостями из космоса теперь стоит следить чуть внимательнее.