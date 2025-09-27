Ричмонд
На Солнце зафиксировали новые магнитные бури

Солнце после двух дней спокойствия «проснулось» и устроило сразу две магнитные бури, 27 сентября сообщает телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Как следует из данных исследования, за последние пять часов зафиксировали две небольшие вспышки класса М, а также несколько событий более низкого уровня С.

Астрономы отмечают, что в центре и на восточном краю солнечного диска синхронно в корону из недр звезды поступают дополнительные порции энергии. Она и перерабатывается во вспышки и потоки жесткого излучения, которые уже ловят околоземные спутники.

Пока всплеск активности считают локальной реакцией на разовые выбросы, которые, впрочем, могут привести к более серьезной солнечной активности.

Окончательный вердикт станет ясен через сутки-двое.

В прогнозах ученые повысили риски для Земли, впрочем, пока они носят абстрактный характер. Конкретных событий, в том числе крупных выбросов в нашу сторону, пока не зарегистрировали. То есть поводов для беспокойства нет, но за новостями из космоса теперь стоит следить чуть внимательнее.