В московском районе Новогиреево построят многоквартирный дом

Новый многоквартирный дом появится в районе Новогиреево в Москве, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская. Он будет возведен по программе реновации, которая реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В Новогирееве на участке площадью 0,45 гектара запланировали строительство жилого дома общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Объект разместится в районе с развитой транспортной инфраструктурой, школами и детскими садами. Недалеко от новостройки расположена станция метро “Перово”. Рядом находится Перовский парк, где жители смогут заниматься спортом, гулять с детьми и отдыхать на свежем воздухе», — сказала Юлиана Княжевская.
По информации московского департамента экономической политики и развития, новостройка появится на Кусковской улице. Расположенную рядом с домом территорию благоустроят в соответствии с современными стандартами: там установят детские и спортивные площадки, а также обустроят зоны отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.