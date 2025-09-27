В московском районе Новогиреево построят многоквартирный дом

«В Новогирееве на участке площадью 0,45 гектара запланировали строительство жилого дома общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. Объект разместится в районе с развитой транспортной инфраструктурой, школами и детскими садами. Недалеко от новостройки расположена станция метро “Перово”. Рядом находится Перовский парк, где жители смогут заниматься спортом, гулять с детьми и отдыхать на свежем воздухе», — сказала Юлиана Княжевская.