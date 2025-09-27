В Санкт-Петербурге прошел международный фестиваль «Хрустальный ключ»

Международный фестиваль юных арфистов «Хрустальный ключ» проходил 19−21 сентября в Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по культуре.
Площадкой для фестиваля стал театр «Санктъ-Петербургъ Опера». Мероприятие собрало одаренных юных музыкантов из Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Санкт‑Петербурга, Перми, а также из Италии, Турции, Германии и Белоруссии.
В программу фестиваля вошли конкурсные выступления, концерты и серия мастер-классов. Своим опытом с молодыми талантами поделились заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории и Центральной музыкальной школы Елена Ильинская, ведущий педагог Санкт‑Петербургской специальной музыкальной школы Марина Смирнова и солистка оркестра «Санктъ-Петербургъ Опера», куратор фестиваля, заслуженная артистка России Елизавета Александрова.
Торжественным финалом фестиваля «Хрустальный ключ» стал большой концерт с оркестром театра «Санктъ-Петербургъ Опера» под управлением Михаила Илющенко. На одной сцене выступили исполнители в возрасте от 8 до 25 лет, блестяще исполнив сложнейшие и редко звучащие произведения для арфы с оркестром.
