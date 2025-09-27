Кроссовки, ракетку и мяч Арины Соболенко продали на аукционе Sotheby’s

На престижном аукционе Sotheby’s, который с 2025 года является официальным партнером US Open, сразу после завершения этого престижного теннисного турнира выставили несколько лотов.
Наибольший ажиотаж вызвала теннисная экипировка Арины Соболенко — белоруски, первой ракетки мира, которая в 2025 году во второй раз стала победительницей US Open.
На торги выставили сразу несколько вещей Соболенко: кроссовки с автографом, ракетку, а также мяч, который был использован во втором сете финального поединка против Аманды Анисимовой.
Кроссовки Nike Vapor 12 с автографом Арины Соболенко были проданы за 2,5 тысячи долларов. Ракетка Wilson Blade 98 v9 Fighter Edition ушла с молотка за 3810 долларов. Мяч, который был задействован в финале US Open-2025, новый владелец приобрел за 4064 доллара.
