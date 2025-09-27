Уже высажено 728 деревьев и 4 513 кустарников: в Уфе полным ходом идет акция «Зеленая Башкирия»

Кировский район украсили аллеи в сквере Медовый на улице Достоевского и в сквере Чернобыльцев на улице Степана Кувыкина. Особое внимание уделили Ленинскому району, где на территории строящегося детского сада в микрорайоне Сосны при участии мэра Уфы Ратмира Мавлиева создана аллея «Яблоневый цвет» с 35 деревьями и 106 кустарниками.