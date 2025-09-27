Ричмонд
Уже высажено 728 деревьев и 4 513 кустарников: в Уфе полным ходом идет акция «Зеленая Башкирия»

В Уфе в рамках акции «Зеленая Башкирия» посадили 728 деревьев.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается осенний этап акции «Зеленая Башкирия», в рамках которой уже высажено 728 деревьев и 4 513 кустарников. Как сообщает администрация Уфы, на территории города создано девять новых аллей и скверов в разных районах.

В Демском районе появились две новые аллеи: памяти Ивана Спатара на одноименной улице и аллея промышленников на Магистральной улице. В Калининском районе озеленили сквер памяти воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, на улице Галечной.

Кировский район украсили аллеи в сквере Медовый на улице Достоевского и в сквере Чернобыльцев на улице Степана Кувыкина. Особое внимание уделили Ленинскому району, где на территории строящегося детского сада в микрорайоне Сосны при участии мэра Уфы Ратмира Мавлиева создана аллея «Яблоневый цвет» с 35 деревьями и 106 кустарниками.

В Октябрьском районе появился сквер «Солнечный дождь» на проспекте Октября, в Орджоникидзевском — сквер «Мира» на одноименной улице, а в Советском районе жителей радует аллея сиреней и голубых елей на проспекте Октября.

Акция «Зеленая Башкирия» проходит в Уфе с 20 сентября по 4 октября. Среди высаженных растений преобладают липы, рябины, березы, голубые ели, а также кустарники — сирень, туи и боярышник.

