Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодые ученые из Омска повысили квалификацию

Обучение было организовано во Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Н. Вавилова.

Специалисты Омского аграрного научного центра прошли обучение для повышения квалификации в сфере биотехнологий в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в научном учреждении.

Участниками курсов стали младший научный сотрудник лаборатории микробиологии Алина Киселева и ведущий специалист лаборатории селекции зернофуражных культур Яна Юртаева. Повышение квалификации было организовано по дополнительной профессиональной программе «Генетика и биотехнология сельскохозяйственных культур для практики и проектной работы» во Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Н. Вавилова в Санкт-Петербурге.

Молодые ученые из Омской области участвовали в практических занятиях в лаборатории биотехнологии, в том числе ознакомились с методикой микроклонального размножения растений в искусственных условиях, готовили питательные среды и работали с эксплантами — группами клеток, отделенных от «материнского» организма. Практические занятия проходили также в лаборатории постгеномных исследований, где сотрудники учились выделять общую генетическую информацию ячменя и определять ее концентрацию на спектрофотометре.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.