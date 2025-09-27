Молодые ученые из Омска повысили квалификацию

Молодые ученые из Омской области участвовали в практических занятиях в лаборатории биотехнологии, в том числе ознакомились с методикой микроклонального размножения растений в искусственных условиях, готовили питательные среды и работали с эксплантами — группами клеток, отделенных от «материнского» организма. Практические занятия проходили также в лаборатории постгеномных исследований, где сотрудники учились выделять общую генетическую информацию ячменя и определять ее концентрацию на спектрофотометре.