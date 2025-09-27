Молодые ученые из Омска повысили квалификацию

Специалисты Омского аграрного научного центра прошли обучение для повышения квалификации в сфере биотехнологий в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в научном учреждении.
Участниками курсов стали младший научный сотрудник лаборатории микробиологии Алина Киселева и ведущий специалист лаборатории селекции зернофуражных культур Яна Юртаева. Повышение квалификации было организовано по дополнительной профессиональной программе «Генетика и биотехнология сельскохозяйственных культур для практики и проектной работы» во Всероссийском институте генетических ресурсов растений имени Н. Вавилова в Санкт-Петербурге.
Молодые ученые из Омской области участвовали в практических занятиях в лаборатории биотехнологии, в том числе ознакомились с методикой микроклонального размножения растений в искусственных условиях, готовили питательные среды и работали с эксплантами — группами клеток, отделенных от «материнского» организма. Практические занятия проходили также в лаборатории постгеномных исследований, где сотрудники учились выделять общую генетическую информацию ячменя и определять ее концентрацию на спектрофотометре.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.