Новые поликлиники в Новосибирске укомплектованы медперсоналом на 95%

Укомплектованность медперсоналом в трех недавно открытых поликлиниках в Новосибирске составляет 95%, сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. Это является одним из показателей абсолютного прироста медицинских кадров в Новосибирской области, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Для нас 2024 год и начало 2025 года стали переходным периодом в плане улучшения ситуации по кадрам. По итогу 2024 года мы увидели абсолютный прирост как врачей в отрасли, так и по средним медицинским работникам. И зашли в новый нацпроект с достаточно высокими цифрами по обеспеченности медицинскими кадрами и укомплектованности наших учреждений», — подчеркнула Елена Аксенова.
Три недавно построенные в Новосибирске поликлиники практически не испытывают нехватки медицинских кадров. Все они — структурные подразделения действующих больших поликлиник, с началом их работы произошло рассредоточение как пациентов, так и медперсонала.
«Все три поликлиники оснащены высокотехнологичным современным оборудованием, в них функционируют кабинеты врачей-специалистов, также оснащенные согласно порядкам оказания медицинской помощи. Мы в течение последних двух лет вели подготовку, и по всей территории поликлиник укомплектованность медицинским персоналом составляет более 95%», — отметила заместитель министра.
Большое значение в решении вопроса кадров играет целевой набор. Большинство будущих новосибирских врачей учится в Новосибирском государственном медицинском университете — в нем обучается 2078 целевиков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.