Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агроклассники Калининградской области поучаствовали в «АгроСмене» «Сириуса»

Они выбрали информационно-технический и химико-биологический треки.

Первая образовательная программа «АгроСмена» прошла на федеральной территории «Сириус» с 7 по 22 сентября в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Четыре агроклассника из Калининградской области стали участниками смены, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

В течение двух недель ученики «Школы будущего» из поселков Большое Исаково и Домново вместе со 100 ребятами из агроклассов со всей страны осваивали современные агротехнологии и попробовали себя в разных направлениях сельского хозяйства.

В программу смены входили три трека: инженерно-технический, информационно-технический и химико-биологический. Агроклассники Калининградской области выбрали для себя два последних трека.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.