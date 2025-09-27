Агроклассники Калининградской области поучаствовали в «АгроСмене» «Сириуса»

Первая образовательная программа «АгроСмена» прошла на федеральной территории «Сириус» с 7 по 22 сентября в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Четыре агроклассника из Калининградской области стали участниками смены, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
В течение двух недель ученики «Школы будущего» из поселков Большое Исаково и Домново вместе со 100 ребятами из агроклассов со всей страны осваивали современные агротехнологии и попробовали себя в разных направлениях сельского хозяйства.
В программу смены входили три трека: инженерно-технический, информационно-технический и химико-биологический. Агроклассники Калининградской области выбрали для себя два последних трека.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.