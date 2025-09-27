Спектакли петербургских театров номинированы на национальную премию

Список номинантов национальной премии «Музыкальное сердце театра», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Семья», пополнили спектакли с участием артистов из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.
Всего в текущем году в шорт-лист премии попали 14 спектаклей. Среди них — «Капитанская дочка», «Маленький принц» и «Вымыслы. Сказки Пушкина». Эти постановки подготовили Театр музыкальной комедии, Театр «Карамболь» и Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. При этом спектакль «Вымыслы. Сказки Пушкина» также выставлен на зрительское голосование. Поддержать его можно на официальном сайте премии. Итоги голосования будут объявлены 24 ноября на церемонии награждения победителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.