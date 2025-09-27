Спектакли петербургских театров номинированы на национальную премию

Всего в текущем году в шорт-лист премии попали 14 спектаклей. Среди них — «Капитанская дочка», «Маленький принц» и «Вымыслы. Сказки Пушкина». Эти постановки подготовили Театр музыкальной комедии, Театр «Карамболь» и Музыкальный театр имени Ф. И. Шаляпина. При этом спектакль «Вымыслы. Сказки Пушкина» также выставлен на зрительское голосование. Поддержать его можно на официальном сайте премии. Итоги голосования будут объявлены 24 ноября на церемонии награждения победителей.