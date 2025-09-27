Почти 150 предприятий в Новосибирской области повысили выработку

Отметим, что на данный момент в федпроекте участвует более 190 предприятий. 74% из них относятся к обрабатывающей промышленности. Всего в 2025 году к проекту по повышению производительности присоединятся 32 предприятия. А до 2030 года в него войдут 205 компаний.