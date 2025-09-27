Почти 150 предприятий в Новосибирской области повысили выработку

Предприятия обрабатывающей промышленности в Новосибирской области, участвующие в федпроекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», повысили выработку благодаря внедрению бережливых технологий и оптимизации процессов. Усредненный прирост показателей на 36% фиксируется в 148 компаниях, сообщили в региональном центре компетенций.
Отметим, что на данный момент в федпроекте участвует более 190 предприятий. 74% из них относятся к обрабатывающей промышленности. Всего в 2025 году к проекту по повышению производительности присоединятся 32 предприятия. А до 2030 года в него войдут 205 компаний.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.