Лукашенко предупредил, чья отвратительная работа дорого обойдется: «Нихрена не имеем»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, чья отвратительная работа дорого обойдется. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в субботу, 27 сентября 2025 года, посещая с рабочей поездкой Шкловский район. Лукашенко раскритиковал чиновников и ответственных лиц за бесхозяйственность, отсутствие дисциплины, а также за попустительство со стороны начальников.