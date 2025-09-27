Лукашенко предупредил, чья отвратительная работа дорого обойдется: «Нихрена не имеем»

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, чья отвратительная работа дорого обойдется. Соответствующее заявление он, как передает телеграм-канал «Пул Первого», сделал в субботу, 27 сентября 2025 года, посещая с рабочей поездкой Шкловский район. Лукашенко раскритиковал чиновников и ответственных лиц за бесхозяйственность, отсутствие дисциплины, а также за попустительство со стороны начальников.
— Умеем, знаем, видим — а как доходим до Городца — нихрена не имеем. Отвратительная работа! И вам это дорого обойдется, — сказал Лукашенко.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко поделился подробностями своего более чем пятичасового разговора с президентом России Владимиром Путиным (читать далее вот тут).