Свыше 2 тысяч спортивных мероприятий провели в Подмосковье этим летом

Свыше 1,2 млн человек приняли участие в более чем 2 тысячах летних спортивных мероприятий, проведенных этим летом в Московской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«Президент поставил перед нами задачу — развивать массовый спорт и создавать условия, чтобы и дети, и взрослые, и люди старшего возраста жили активно. Соревнования по бегу и плаванию, велогонки и футбол с легендами — это все объединяет и вдохновляет жителей. Особенно яркими получились наши традиционные состязания, включая “Кубок Акинфеева” для юных футболистов и “Кубок Овечкина”, который прошел в Подмосковье уже в седьмой раз», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Также в регионе с мая по август реализовывали проект «Выходи во двор». Во время него команда легенд футбола провела матчи с жителями Коломны, Пушкина, Подольска, Краснознаменска, Дмитрова, Рузы, Мытищ, Королева и Щелкова. Эти мероприятия посетили более 25 тысяч человек.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.