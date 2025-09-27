Свыше 2 тысяч спортивных мероприятий провели в Подмосковье этим летом

«Президент поставил перед нами задачу — развивать массовый спорт и создавать условия, чтобы и дети, и взрослые, и люди старшего возраста жили активно. Соревнования по бегу и плаванию, велогонки и футбол с легендами — это все объединяет и вдохновляет жителей. Особенно яркими получились наши традиционные состязания, включая “Кубок Акинфеева” для юных футболистов и “Кубок Овечкина”, который прошел в Подмосковье уже в седьмой раз», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.