Петербург возглавил рейтинг внутреннего туризма на осенних каникулах

Более 27% бронирований по России пришлось на Северную столицу.

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением для путешествий российских семей с детьми на предстоящих осенних каникулах. Согласно исследованию сервиса для планирования путешествий, на Северную столицу приходится 27,8% бронирований внутри страны. Об этом говорит статистика, предоставленная сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Второе место среди внутренних направлений заняла Москва (12,1%), третье — горный курорт Эсто-Садок в Краснодарском крае (11%). Зарубежным лидером стали Объединенные Арабские Эмираты (13,3%), опередившие Таиланд (11,9%) и Турцию (10,6%). Значительный интерес вызвал Китай: бронирование отелей выросло втрое после отмены визового режима, отметили аналитики.

Отметим, что во Всемирный день туризма в Смольном подтвердили рост турпотока, но не только осенью: за первое полугодие 2025 года Петербург посетили более 9 млн гостей, что на 10% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Власти связывают привлекательность города с развитием инфраструктуры, культурными событиями и разнообразием туристических предложений.