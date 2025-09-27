Петербург возглавил рейтинг внутреннего туризма на осенних каникулах

Отметим, что во Всемирный день туризма в Смольном подтвердили рост турпотока, но не только осенью: за первое полугодие 2025 года Петербург посетили более 9 млн гостей, что на 10% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Власти связывают привлекательность города с развитием инфраструктуры, культурными событиями и разнообразием туристических предложений.