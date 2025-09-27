Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дикую рысь поймали во дворе частного дома в Акмолинской области

В селе Балкашино Сандыктауского района во двор одного из частных домов, пробралась дикая рысь, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДЧС Акмолинской области

Необычный случай произошел в селе Балкашино Сандыктауского района. В центр села, во двор одного из частных домов, пробралась дикая рысь — редкий гость для этих мест.

На место вызова прибыли спасатели, егеря и полицейские. Животное отловили без вреда, и оказалось, что это детеныш рыси, которому еще нет и года.

По словам очевидцев, перед тем как его поймали, рысенок даже успел «поскандалить» с местной дворовой кошкой — видимо, выясняли, кто хозяин территории.

Как именно хищник оказался в центре села и что произошло с его матерью — неизвестно. Сейчас он слишком слаб, поэтому рысенка оставили в охотничьем хозяйстве на доращивание. Когда окрепнет и подрастет, его выпустят обратно в дикую природу — ориентировочно зимой или весной, сообщили в департаменте по ЧС региона.

Депутат Сената Кайрат Тастекеев в своем запросе заявил о проблеме увеличения популяции диких животных.