Дикую рысь поймали во дворе частного дома в Акмолинской области

Как именно хищник оказался в центре села и что произошло с его матерью — неизвестно. Сейчас он слишком слаб, поэтому рысенка оставили в охотничьем хозяйстве на доращивание. Когда окрепнет и подрастет, его выпустят обратно в дикую природу — ориентировочно зимой или весной, сообщили в департаменте по ЧС региона.