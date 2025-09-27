Ричмонд
В одном из районов Уфы оставили без отопления и горячей воды жилой дом и детский сад

В Уфе отключили отопление и горячую воду в жилом доме и детсаду.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 сентября, жители Ленинского района Уфы лишились воды и тепла. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

Без горячего водоснабжения и центрального отопления остался жилой дом № 49/1 на улице Карла Маркса, а также детский сад № 185 на улице Гоголя, 70. Ремонт проводят специалисты МУП УИС.

— Ситуация находится на контроле, — заверили в УГЗ.

