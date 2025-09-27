ПАС против баранов: На молдо-румынской границе 32 овцы застряли на пять суток — фермер не смог оплатить таможенные пошлины

Фура с 32 овцами пять дней находилась в зоне пограничного контроля между Румынией и Молдовой, так как молдавские власти не разрешили ввоз животных.
Причиной тому послужило банкротунство молдавской компании-импортера, которая не могла оплатить таможенные пошлины. В результате, фура оказалась заблокированной между двумя таможенными пунктами.
После пяти дней простоя животные все же пересекли молдавскую таможню. Возврат фуры в Румынию невозможен, так как транспорт покинул территорию Евросоюза.
Все, что нужно знать о молдавской экономике при ПАС.
