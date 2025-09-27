Ричмонд
Омске на аукцион выставлен металлолом с реконструкции СКК имени Блинова

Более 400 тонн черного металлолома оценили в 3,5 млн рублей — торги проходят на госплатформе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске объявили аукцион по продаже металлолома, оставшегося после реконструкции спортивно-концертного комплекса имени Блинова. Объявление размещено на электронной торговой площадке ГИС Торги.

Общий вес лота составляет 402,3 тонны черного металлолома. Начальная цена продажи — 3,5 миллиона рублей, а минимальный шаг повышения ставки — 178,3 тысячи рублей.

Продавцом выступает Дирекция по обеспечению деятельности сферы физической культуры и спорта, которая с начала сентября стала правопреемником СКК имени Блинова. Руководитель организации — Олег Лебеденко — остался на своем посту.

Реконструкция СКК стартовала в мае 2025 года при участии хоккейного клуба «Авангард» и Газпромбанка. По плану, после обновления вместимость арены должна увеличиться до 5,5 тысячи зрителей.

Несмотря на первоначальные планы открыть обновленный комплекс уже в сентябре, сроки были скорректированы. Как сообщил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, официальное открытие перенесено. Тем не менее, 25 сентября в здании прошло закрытое мероприятие, а на арене уже залит лед. Первая неофициальная хоккейная игра на новом покрытии намечена на ноябрь 2025 года.