Омске на аукцион выставлен металлолом с реконструкции СКК имени Блинова

В Омске объявили аукцион по продаже металлолома, оставшегося после реконструкции спортивно-концертного комплекса имени Блинова. Объявление размещено на электронной торговой площадке ГИС Торги.
Общий вес лота составляет 402,3 тонны черного металлолома. Начальная цена продажи — 3,5 миллиона рублей, а минимальный шаг повышения ставки — 178,3 тысячи рублей.
Продавцом выступает Дирекция по обеспечению деятельности сферы физической культуры и спорта, которая с начала сентября стала правопреемником СКК имени Блинова. Руководитель организации — Олег Лебеденко — остался на своем посту.
Реконструкция СКК стартовала в мае 2025 года при участии хоккейного клуба «Авангард» и Газпромбанка. По плану, после обновления вместимость арены должна увеличиться до 5,5 тысячи зрителей.
Несмотря на первоначальные планы открыть обновленный комплекс уже в сентябре, сроки были скорректированы. Как сообщил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, официальное открытие перенесено. Тем не менее, 25 сентября в здании прошло закрытое мероприятие, а на арене уже залит лед. Первая неофициальная хоккейная игра на новом покрытии намечена на ноябрь 2025 года.