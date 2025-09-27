Омске на аукцион выставлен металлолом с реконструкции СКК имени Блинова

Несмотря на первоначальные планы открыть обновленный комплекс уже в сентябре, сроки были скорректированы. Как сообщил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, официальное открытие перенесено. Тем не менее, 25 сентября в здании прошло закрытое мероприятие, а на арене уже залит лед. Первая неофициальная хоккейная игра на новом покрытии намечена на ноябрь 2025 года.