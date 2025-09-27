В Ростове байкеры устроили мотопробег

В Ростове-на-Дону в последнюю субботу сентября байкеры устроили пробег. Перед началом мероприятия подполковник полиции Ян Антонов поприветствовал участников мотоклуба, а также еще раз напомнил о безопасности и пожелал каждому колесу достойного отдыха.
Колонна мотоциклистов стартовала от Тачанки. Как рассказали в ГАИ региона, следующий пункт маршрута — Ростсельмаш. Финишируют мотоциклисты на Левобережной.
После мотосезон будет завершен.
— Важное событие для каждого мотоциклиста. Это не просто конец периода активной езды, но и время подвести итоги, провести профилактику техники и подготовиться к следующему сезону, — сказали в ГАИ.
