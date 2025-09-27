Ричмонд
Закончен ремонт участка дороги Алушта-Судак-Феодосия

Протяженность обновленного отрезка трассы составляет 20 километров.

Источник: Правительство Республики Крым

Закончен ремонт участка дороги Алушта-Судак-Феодосия, сообщает Телеграм-канал правительства Республики Крым.

На крымском полуострове полностью завершен ремонт участка автодороги Алушта-Судак-Феодосия. Там выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, замене основания, укладке нового асфальта, установке бордюрного камня, обустройству обочин, нанесению дорожной разметки и монтажу знаков.

Общая протяженность обновленного участка составляет 20 километров. Ремонт проведен в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».