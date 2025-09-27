Закончен ремонт участка дороги Алушта-Судак-Феодосия

На крымском полуострове полностью завершен ремонт участка автодороги Алушта-Судак-Феодосия. Там выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, замене основания, укладке нового асфальта, установке бордюрного камня, обустройству обочин, нанесению дорожной разметки и монтажу знаков.