Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какой сон ему часто снится. Об этом он рассказал в ходе рабочей поездки в Шкловский район, которая состоялась в субботу, 27 сентября 2025 года. Лукашенко встретился с местными жителями, а также работниками ЗАО «АСБ-Агро Городец». В свое время Лукашенко руководил этим сельскохозяйственным предприятием.
— Постоянно мне «Городец» снится. И снится, что я непосредственно опять работаю в Городце, а потом еще во сне думаю, Господи, что я у кого-то что-то прошу. Я же президент. Конечно, у меня это уже каша. Городец этот не отпускает, — признался президент.
Лукашенко добавил, что, с его точки зрения, не существует лучшей работы, чем работа в сельском хозяйстве, на земле.
Лукашенко также сказал, что по разным причинам у него получалось приехать в «Городец» в 2024 году, а также в первой половину 2025 года.
— А тут думаю: ладно, из Москвы буду лететь, заеду. Посмотрю, может быть, сниться не будет, — обобщил президент.
Ранее мы писали о том, что Лукашенко поделился некоторыми подробностями своего многочасового разговора с Путиным, который состоялся в московском Кремле в пятницу, 26 сентября 2025 года (читать далее вот тут).