В Прикамье внезапно скончался секретарь местного отделения КПРФ Октябрьского округа

Он скоропостижно скончался на 52 году жизни, у Рината Рафитовича остались мама, супруга, дети. О причинах внезапной гибели секретаря местного отделения КПРФ ничего не сообщается.
— Октябрьское местное отделение КПРФ приносит глубочайшие соболезнования семье Азмухаметова Рината Рафитовича в связи с трагической гибелью 1го секретаря комитета Октябрьского местного отделения политической партии КПРФ Азмухаметова Рината Рафитовича, — говорится в сообщении.
Похороны состоятся 29 сентября в его родной деревне Сорокино.
Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.Читать дальше