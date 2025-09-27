Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье внезапно скончался секретарь местного отделения КПРФ Октябрьского округа

Азмухаметову Ринату Рафитовичу был 51 год.

Источник: соцсети

В соцсетях Октябрьского района появились некрологи в память о секретаре местного отделения КПРФ Октябрьского округа, ветеране МВД Азмухаметове Ринате Рафитовиче.

Он скоропостижно скончался на 52 году жизни, у Рината Рафитовича остались мама, супруга, дети. О причинах внезапной гибели секретаря местного отделения КПРФ ничего не сообщается.

— Октябрьское местное отделение КПРФ приносит глубочайшие соболезнования семье Азмухаметова Рината Рафитовича в связи с трагической гибелью 1го секретаря комитета Октябрьского местного отделения политической партии КПРФ Азмухаметова Рината Рафитовича, — говорится в сообщении.

Похороны состоятся 29 сентября в его родной деревне Сорокино.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2024 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2024 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше