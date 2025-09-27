Гаишники поймали 14-летнего нарушителя: он без прав сел за руль питбайка

В Уфе задержали 14-летнего подростка, управлявшего питбайком без водительского удостоверения. Инцидент произошел вчера, 26 сентября, в поселке Тимашево.
Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, во время дежурства дорожная полиция остановила питбайк Kayo. В ходе проверки выяснилось, что за рулем юноша, не имеющий прав. На место вызвали его родителей. В их присутствии мальчика отстранили от управления мототехникой, которую впоследствии отправили на спецстоянку. С несовершеннолетним провели профилактическую беседу.
Собранные материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения родителей к административной ответственности по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
ГАИ Уфы обраатилась к родителям с призывом ответственно подходить к покупке мототехники для детей и осознавать возможные последствия таких «игрушек».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.