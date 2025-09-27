Гаишники поймали 14-летнего нарушителя: он без прав сел за руль питбайка

Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, во время дежурства дорожная полиция остановила питбайк Kayo. В ходе проверки выяснилось, что за рулем юноша, не имеющий прав. На место вызвали его родителей. В их присутствии мальчика отстранили от управления мототехникой, которую впоследствии отправили на спецстоянку. С несовершеннолетним провели профилактическую беседу.