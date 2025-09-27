Ричмонд
Собянин: в районе Солнцево начали строительство и реконструкцию дорог

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Работы по строительству и реконструкции дорог на участке от Волынской до Родниковой улицы начались в районе Солнцево в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

Уточняется, что работы будут выполнены в три этапа. На первом этапе планируется построить новые проезды № 1153 и № 1157, а также модернизировать Родниковую улицу и ряд других участков общей протяженностью почти 3 км. Они обеспечат транспортную связь жилой застройки с платформой МЦД-4 Новопеределкино и дополнительно свяжут улицы Авиаторов, Родниковую и Новопеределкинскую. Завершить этот этап планируется в 2026 году.

На втором этапе реконструируют железнодорожный переезд у станции МЦД-4 Новопеределкино на стыке улиц Юлиана Семенова и Новопеределкинская. Третий этап включает обновление Проектируемого проезда № 1156 в квартале № 32 в Солнцеве для создания удобного выезда на Родниковую улицу.

По словам мэра, работы направлены на улучшение транспортного обслуживания районов Солнцево и Ново-Переделкино, а также на повышение комфорта передвижения жителей и доступности транспортных объектов.

