Собянин: в районе Солнцево начали строительство и реконструкцию дорог

Уточняется, что работы будут выполнены в три этапа. На первом этапе планируется построить новые проезды № 1153 и № 1157, а также модернизировать Родниковую улицу и ряд других участков общей протяженностью почти 3 км. Они обеспечат транспортную связь жилой застройки с платформой МЦД-4 Новопеределкино и дополнительно свяжут улицы Авиаторов, Родниковую и Новопеределкинскую. Завершить этот этап планируется в 2026 году.