Детская модельная библиотека начала работать в Сочи

Церемония открытия детской модельной библиотеки, созданной при поддержке нацпроекта «Семья», прошла в Сочи. Об этом сообщили в городской администрации.
Модернизация затронула библиотечное пространство «ОСТРОВок» на улице Горького. В помещениях провели ремонт, установили новую мебель и оборудование. Библиотечный фонд пополнился четырьмя тысячами книг для детей и подростков.
«Новый модельный формат диктуется современностью: нынешнее время более стремительное, и без помощи гаджетов, к которым мы все привыкли, наверное, уже не обойтись. В обновленной детской библиотеке на улице Горького благодаря нацпроекту “Семья” появилась студия создания мультфильмов. Также здесь можно попробовать себя в роли писателя, создать свой сценарий, поставить его и показать зрителю на городской сцене», — отметила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.