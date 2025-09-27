Детская модельная библиотека начала работать в Сочи

«Новый модельный формат диктуется современностью: нынешнее время более стремительное, и без помощи гаджетов, к которым мы все привыкли, наверное, уже не обойтись. В обновленной детской библиотеке на улице Горького благодаря нацпроекту “Семья” появилась студия создания мультфильмов. Также здесь можно попробовать себя в роли писателя, создать свой сценарий, поставить его и показать зрителю на городской сцене», — отметила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.