«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 2:5 в матче КХЛ

Сегодня, 27 сентября, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Александр Волков (забросил шайбу в ворота соперников на 13-ой минуте матча), Вячеслав Войнов (17), Семен Чистяков (19), Эндрю Потуральски (32) и Константин Окулов (38). За команду хозяев отличились Александр Жаровский (26) и Владислав Ефремов (43).
«СЮ» после восьми игр с четырьмя очками занимает 11-ю и последнюю строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в среду — 1 октября. Команда схлестнется в столице Башкирии с «Сибирью».
