Больница в городе Лянторе в Югре получила новую стоматологическую установку

Современная стоматологическая установка появилась в Лянторской городской больнице при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Новое оборудование снижает риски для пациентов и открывает дополнительные возможности для врачей. Оно позволит проводить сложные операции и лечение зубов с более высоким уровнем точности и безопасности.
«Это важный шаг в развитии стоматологической службы нашей больницы. Современное оборудование в сочетании с профессионализмом врачей обеспечивает пациентам качественную и безопасную помощь», — отметили в медучреждении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.