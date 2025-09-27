Пять педагогов из Петербурга стали призерами конкурса «Сердце отдаю детям»

Финал всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», прошел 22−26 сентября в Новосибирске. Пять педагогов из Санкт-Петербурга вошли в число призеров конкурса, сообщили в комитете по образованию Северной столицы.
В федеральном этапе конкурса приняли участие 493 педагога из 85 регионов. По итогам отбора в финал вышли 100 лучших. После оценки множества работ и проектов жюри конкурса объявило имена победителей и призеров. Абсолютным победителем стала Анастасия Нестерова из Самарской области.
Педагоги из Санкт-Петербурга заняли вторые и третьи места в различных номинациях. Например, второе место в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании» досталось Юлии Зайцевой из Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, а Надежда Косолапкина из Дома детского творчества Калининского района завоевала третье место в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.