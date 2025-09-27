Ричмонд
Гуменник и Дикиджи блеснули на прокатах: чистые четверные и поддержка Петербурга

В Санкт-Петербурге стартовали контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Мужчины откатали короткие программы — и главными героями стали Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи: оба исполнили каскад с четверным прыжком, добавили ещё по два «квада» и уверенно справились с акселями.

7

23-летний Гуменник, который недавно завоевал именную квоту на Олимпиаду-2026, после проката признался, что домашний лёд помогает чувствовать себя спокойнее:

«Сегодня было легче, чем в Пекине. Потому что зрители наши, петербургские, и сам город очень помогают. Ответственность в этом сезоне действительно большая — но именно она мотивирует готовиться изо всех сил», — сказал фигурист в эфире Первого канала.

Гуменник также подтвердил, что готовит к Играм в Милане и Кортина-д’Ампеццо пять четверных прыжков:

«На тренировках они проходят довольно стабильно. Но важно пробовать на турнирах — чтобы первый раз не был на Олимпиаде».

Среди других участников: Николай Угожаев включил в программу флип и лутц, Даниил Самсонов сорвал все три заявленных «квада», Глеб Лутфуллин собрал сальхов и аксель, а Марк Кондратюк ошибся на лутце и сальхове.

Контрольные прокаты продолжатся 28 сентября: в этот день болельщики увидят произвольные программы.