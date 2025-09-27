В Светлограде на Ставрополье завершили обновление общественной территории

«Напомню, что в прошлом году этот объект выбрали большинство местных жителей по итогам рейтингового голосования, состоявшегося в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”, на смену которому с этого года пришел нацпроект “Инфраструктура для жизни”. Эта работа при поддержке правительства Ставрополья продолжается. В текущем году по результатам голосования наибольшее количество голосов набрал проект по обустройству пешеходной зоны по улицам Николаенко и 9-е Января в Светлограде, он будет реализован в 2026 году», — отметила глава Петровского муниципального округа Наталья Конкина.