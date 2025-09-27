Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Светлограде на Ставрополье завершили обновление общественной территории

Там обустроили пешеходную зону с тротуарной плиткой, установили качели, скамейки для отдыха.

Благоустройство общественной территории возле Петровской районной больницы завершилось в городе Светлограде. Работы проводились при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ставропольского края.

На территории обустроили пешеходную зону с тротуарной плиткой, установили качели, скамейки для отдыха, парковые фонари. Также на автомобильном кольце появилась стела с подсветкой.

Помимо этого, специалисты обновили автомобильную стоянку около больницы. В ближайшее время на общественной территории планируют высадить деревья и кустарники.

«Напомню, что в прошлом году этот объект выбрали большинство местных жителей по итогам рейтингового голосования, состоявшегося в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”, на смену которому с этого года пришел нацпроект “Инфраструктура для жизни”. Эта работа при поддержке правительства Ставрополья продолжается. В текущем году по результатам голосования наибольшее количество голосов набрал проект по обустройству пешеходной зоны по улицам Николаенко и 9-е Января в Светлограде, он будет реализован в 2026 году», — отметила глава Петровского муниципального округа Наталья Конкина.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.