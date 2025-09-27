В Новосибирской области 11 НКО получили субсидии на поддержку детей с ОВЗ

Субсидии на поддержку проектов по социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с начала 2025 года были выделены 11 некоммерческим организациям (НКО) в Новосибирской области. Развитие социальных сервисов для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, является одной из задач нацпроекта «Семья», сообщили в администрации главы и правительства региона.
«В партнерстве с некоммерческими организациями регион активно развивает социальные сервисы для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью. Эти организации создают универсальные локации, где родители и дети получают необходимый комплекс социальных услуг, причем в непосредственной близости с местом проживания семей», — отметила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак.
Региональный минтруд активно сотрудничает с НКО, предоставляя им субсидии и гранты на открытие специализированных пространств для детей и родителей. Среди приоритетных направлений — развитие служб ранней помощи для детей с ОВЗ, поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечение доступности образования и трудоустройства для детей и подростков с ОВЗ, а также создание условий для социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.