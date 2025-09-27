В Новосибирской области 11 НКО получили субсидии на поддержку детей с ОВЗ

Региональный минтруд активно сотрудничает с НКО, предоставляя им субсидии и гранты на открытие специализированных пространств для детей и родителей. Среди приоритетных направлений — развитие служб ранней помощи для детей с ОВЗ, поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью, обеспечение доступности образования и трудоустройства для детей и подростков с ОВЗ, а также создание условий для социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ.