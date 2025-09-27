В Калининградской области готовят возвращение парома «Антей» на линию

По его словам, завершение ремонта судна ожидается в ближайшие недели, и уже к концу сентября «Антей» снова выйдет в рейсы.
Сейчас на линии продолжают работать четыре железнодорожных парома и одно судно для перевозки накатной техники. Вскоре в эксплуатацию вернется также паром «Балтийск». Как отметил Рольбинов, выход двух судов позволит заметно облегчить ситуацию с транспортировкой грузов и повысить стабильность перевозок.
«Антей» имеет богатую историю. Он был построен в 1988 году и долгие годы обеспечивал сообщение между Калининградской областью и материковой частью России. До июня этого года судно курсировало на маршруте Санкт-Петербург — Пионерский, но было выведено из эксплуатации из-за низкой загрузки рейсов. Тогда оператор линии пояснил, что судно временно «отправлено на отдых». Ранее «Антей» также работал на направлении Усть-Луга — Балтийск, где перевозил фуры, автобусы и другую крупногабаритную технику.
Паром отличается внушительными характеристиками: нижняя палуба рассчитана на размещение до 44 автопоездов, верхняя — примерно на 50, общая вместимость достигает 90 еврофур. Такие параметры позволяют судну играть ключевую роль в обеспечении бесперебойных поставок.
Возвращение «Антея» в строй рассматривается как значимый шаг для региона, который во многом зависит от морских перевозок. В условиях географической изолированности Калининградской области стабильная работа паромного сообщения имеет стратегическое значение.