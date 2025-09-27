В Калининградской области готовят возвращение парома «Антей» на линию

«Антей» имеет богатую историю. Он был построен в 1988 году и долгие годы обеспечивал сообщение между Калининградской областью и материковой частью России. До июня этого года судно курсировало на маршруте Санкт-Петербург — Пионерский, но было выведено из эксплуатации из-за низкой загрузки рейсов. Тогда оператор линии пояснил, что судно временно «отправлено на отдых». Ранее «Антей» также работал на направлении Усть-Луга — Балтийск, где перевозил фуры, автобусы и другую крупногабаритную технику.