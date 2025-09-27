Паралимпийский комитет России полностью восстановили в правах

Президент ПКР Павел Рожков надеется, что удастся добиться и возвращения флага и гимна страны. «Рассчитываем, что на ближайших предстоящих турнирах наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном своей страны. Но работа по этому вопросу ещё предстоит», — отметил он.