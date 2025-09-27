Паралимпийский комитет России полностью восстановили в правах

Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Об этом пишет «Российская газета».
Голосование прошло на заседании генеральной ассамблеи организации в Сеуле. Членство России в организации было приостановлено в 2023 году. Российские паралимпийцы теперь будут участвовать с флагом и гимном и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх. В список соревнований входят: плавание, лёгкая атлетика, следж-хоккей, пауэрлифтинг, пулевая стрельба.
Президент ПКР Павел Рожков надеется, что удастся добиться и возвращения флага и гимна страны. «Рассчитываем, что на ближайших предстоящих турнирах наши спортсмены будут выступать с флагом и гимном своей страны. Но работа по этому вопросу ещё предстоит», — отметил он.
Участники Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже вернули в оргкомитет более 100 бракованных медалей.