Дождь со снегом и заморозки обещают в регионах Казахстана в воскресенье

Завтра ночью и утром в Астане ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем порывы 15−20 м/с.
В Акмолинской области синоптики обещают на востоке области сильный дождь, днем на севере области — дождь с переходом в снег. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с.
В Мангистауской области прогнозируется ветер северо-восточный ночью на западе, юге области порывы 15−18 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.
Туман будет ночью и утром на западе, юге Атырауской области. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке — высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
28 сентября ночью на юге, востоке, днем на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается дождь с переходом в снег. Ночью и утром на юге, востоке области будет туман.
Ночью на севере Актюбинской области обещают заморозки 2 градуса. На юге области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре — сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на севере Карагандинской области будет туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный днем на западе, востоке области порывы 15−18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Туман обещают ночью и утром на севере области Ұлытау. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Завтра днем на северо-востоке Костанайской области синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег. Ночью и утром на востоке области — туман. Ночью на западе, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.
В Павлодарской области ожидается ветер северный, днем на юге, востоке области порывы 15−20 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность.
В горных районах Жамбылской области будет гроза. Ночью в горных районах области — туман. Ветер юго-западный в горных районах области 15−20 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
28 сентября ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 1 градуса. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Туркестанской области обещают ветер юго-западный, западный на горных перевалах области 15−20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.