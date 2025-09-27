В городe Свободном Амурской области завершен ремонт четырех улиц

Кроме того, завершены дорожные работы еще на трех улицах — Октябрьской, Дзержинского и Шевченко. До конца недели на отремонтированных участках появится новая разметка. Также уточняется, что дорожные работы в Свободном идут по графику. В этом сезоне будет отремонтировано 7 улиц общей протяженностью 4,35 км.