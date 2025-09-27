В городe Свободном Амурской области завершен ремонт четырех улиц

Ремонтные работы на четырех улицах города Свободный Амурской области провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
На улице Вокзальной рабочие заасфальтировали пять кварталов от улицы Михайло-Чесноковской до улицы 50 лет Октября. Протяженность участка составила почти 500 м. Также там установили новый бордюр и обновили тротуары.
Кроме того, завершены дорожные работы еще на трех улицах — Октябрьской, Дзержинского и Шевченко. До конца недели на отремонтированных участках появится новая разметка. Также уточняется, что дорожные работы в Свободном идут по графику. В этом сезоне будет отремонтировано 7 улиц общей протяженностью 4,35 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.