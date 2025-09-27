Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городe Свободном Амурской области завершен ремонт четырех улиц

Протяженность участка составила почти 500 метров.

Ремонтные работы на четырех улицах города Свободный Амурской области провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

На улице Вокзальной рабочие заасфальтировали пять кварталов от улицы Михайло-Чесноковской до улицы 50 лет Октября. Протяженность участка составила почти 500 м. Также там установили новый бордюр и обновили тротуары.

Кроме того, завершены дорожные работы еще на трех улицах — Октябрьской, Дзержинского и Шевченко. До конца недели на отремонтированных участках появится новая разметка. Также уточняется, что дорожные работы в Свободном идут по графику. В этом сезоне будет отремонтировано 7 улиц общей протяженностью 4,35 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.