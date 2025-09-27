Если PAS останется у власти, госдолг Молдовы вырастет до 200 миллиардов леев: Страна не сможет справиться с этой ситуацией — экономист

По данным экономиста Владимира Головатюка, на конец августа 2025 года государственный долг Молдовы достиг 125,7 млрд леев, увеличившись за год на 17 млрд леев (+15,6%). С августа 2021 года, то есть за четыре года правления PAS, долг вырос на 52,3 млрд леев (+71%).