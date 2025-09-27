Если PAS останется у власти, госдолг Молдовы вырастет до 200 миллиардов леев: Страна не сможет справиться с этой ситуацией — экономист

Госдолг при правительстве PAS вырос рекордными темпами.
По данным экономиста Владимира Головатюка, на конец августа 2025 года государственный долг Молдовы достиг 125,7 млрд леев, увеличившись за год на 17 млрд леев (+15,6%). С августа 2021 года, то есть за четыре года правления PAS, долг вырос на 52,3 млрд леев (+71%).
Этот прирост превысил совокупный рост долга при правительствах Филата, Лянкэ, Габурича и Стрельца вместе взятых (39,8 млрд леев). Более того, если исключить долг по облигациям, выпущенным для покрытия «кражи миллиарда» (14,5 млрд леев в 2016 году), нынешнее увеличение вдвое превышает рост за весь период 2009—2019 гг. (25 млрд леев), констатирует Головатюк.
Основной прирост за последний месяц связан с увеличением внутреннего долга: +1,15 млрд леев. Общий долг составляет 35,8% от ВВП, что выше уровня прошлого года (33,6%) и существенно выше показателя августа 2021 года (30,4%).
