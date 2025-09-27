Нижегородцам рассказали, почему транспорт не отображается на «умных» остановках

Нижегородка поинтересовалась, почему трамвай № 2 перестал отображаться на «умных» остановках. Специалисты ЦРТС ответили, что перебои в передаче навигационных данных возможны из-за сбоев в работе мобильного интернета и снижения уровня сигнала сотовых вышек. Это может приводить к временному отсутствию отображения транспортных средств на картах.