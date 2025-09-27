Нижегородцам рассказали, почему транспорт не отображается на «умных» остановках

Стало известно, почему некоторые автобусы могут не отображаться на «умных» остановках. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем, отвечая на вопросы нижегородцев в комментариях в соцсетях.
Нижегородка поинтересовалась, почему трамвай № 2 перестал отображаться на «умных» остановках. Специалисты ЦРТС ответили, что перебои в передаче навигационных данных возможны из-за сбоев в работе мобильного интернета и снижения уровня сигнала сотовых вышек. Это может приводить к временному отсутствию отображения транспортных средств на картах.
Также специалисты посоветовали для планирования поездок и получения информации о движении транспорта в реальном времени обращаться в колл-центр ЦРТС.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что в Чкаловске сократили рейсы до Нижнего Новгорода из-за дефицита водителей.