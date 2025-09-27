Ричмонд
Нижегородцам рассказали, почему транспорт не отображается на «умных» остановках

Специалисты посоветовали для планирования поездок и получения информации о движении транспорта в реальном времени обращаться в колл-центр ЦРТС.

Источник: Нижегородская правда

Стало известно, почему некоторые автобусы могут не отображаться на «умных» остановках. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем, отвечая на вопросы нижегородцев в комментариях в соцсетях.

Нижегородка поинтересовалась, почему трамвай № 2 перестал отображаться на «умных» остановках. Специалисты ЦРТС ответили, что перебои в передаче навигационных данных возможны из-за сбоев в работе мобильного интернета и снижения уровня сигнала сотовых вышек. Это может приводить к временному отсутствию отображения транспортных средств на картах.

Также специалисты посоветовали для планирования поездок и получения информации о движении транспорта в реальном времени обращаться в колл-центр ЦРТС.

