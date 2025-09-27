В поселке Алейском Алтайского края отремонтировали детский сад

Работы вели в течение пяти месяцев. За это время специалисты выровняли полы и обновили кровлю. Фасад они оформили в светлых тонах с яркими вставками зеленого, желтого и оранжевого цветов. Также в детском заду заменили все инженерные системы, в том числе сети электропроводки. Кроме того, в порядок были приведены спальные комнаты, санузлы и кухня. Помимо этого, для всестороннего развития детей в дошкольном учреждении установили интерактивную доску.