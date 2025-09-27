В Кузбассе школьников научили создавать поделки из картонных втулок

Сотрудники централизованной библиотечной системы Тайгинского городского округа Кузбасса провели по нацпроекту «Экологическое благополучие» мастер-класс для детей. Занятие было посвящено изготовлению поделок из отходов, сообщили в администрации муниципалитета.
Участниками мастер-класса стали третьеклассники. В начале встречи библиотекари обсудили со школьниками важность раздельного сбора отходов. Детям объяснили, что повторное использование мусора помогает сохранять энергию и природные ресурсы.
Затем школьники создали поделки из картонных втулок и пластиковых крышек от молока. В результате у каждого ребенка получилась уникальная шкатулка в виде мышки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.