В Жуковском районе Калужской области обновили дорогу к деревне Чаусово

Ремонт участка дороги «Белоусово — Высокиничи — Серпухов» — Чаусово — Троицкое — Кременки протяженностью 10,6 км провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Данная дорога была построена в 1976 году. Ремонтные работы на участке возле деревни Чаусово стартовали в 2024-м. Специалисты заменили трубы, обновили систему водоотвода, уложили несколько слоев дорожного покрытия и укрепили обочины щебнем. Также они привели в порядок остановочные павильоны и ограждения, нанесли разметку и расставили знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.