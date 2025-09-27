В Жуковском районе Калужской области обновили дорогу к деревне Чаусово

Данная дорога была построена в 1976 году. Ремонтные работы на участке возле деревни Чаусово стартовали в 2024-м. Специалисты заменили трубы, обновили систему водоотвода, уложили несколько слоев дорожного покрытия и укрепили обочины щебнем. Также они привели в порядок остановочные павильоны и ограждения, нанесли разметку и расставили знаки.