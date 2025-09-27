Центр Волгограда 27 сентября остался без света и интернета

Пока юг Волгограда выживает без воды из-за плановых отключения, в субботу, 27 сентября, в центре Волгограда случился внезапный блэкаут. И если об отключении света жителей домов и сотрудников организаций на проспекте Ленина, 50 и в домах 2,4а, 6 на 7-й Гвардейской предупредили заранее, то на Пархоменко и Невской свет пропал совершенно неожиданно. А в домах, которых свет не отключился, пропал домашний интернет.