Центр Волгограда 27 сентября остался без света и интернета

Пока юг Волгограда выживает без воды из-за плановых отключения, в субботу, 27 сентября, в центре Волгограда случился внезапный блэкаут. И если об отключении света жителей домов и сотрудников организаций на проспекте Ленина, 50 и в домах 2,4а, 6 на 7-й Гвардейской предупредили заранее, то на Пархоменко и Невской свет пропал совершенно неожиданно. А в домах, которых свет не отключился, пропал домашний интернет.
Это произошло в разгар субботы. Не было света в квартирах, магазинах, салонах красоты, отключился светофор на пересечении Невской и Пархоменко. Скорее всего, это связано с аварий на сетях, потому как ни о каких запланированных работах энергетики не предупреждали.
Как сообщает сайт компании «Россети Юг», на воскресенье, 28 сентября, отключений света в Волгограде не планируется.