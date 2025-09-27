Петербургскому архиву передали градостроительные и архитектурные документы

Центральному государственному архиву научно-технической документации Санкт-Петербурга по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» передали на хранение важные бумаги, посвященные земельным участкам и строительным объектам. Об этом сообщили в архивном комитете Северной столицы.
В частности, на хранение были переданы текстовая и графическая части градостроительных планов. В этих документах указаны в том числе чертежи с границами земельных участков.
«Эти материалы отражают основные направления градостроительной политики Санкт-Петербурга, фиксируют решения исполнительной власти в сфере развития городской среды и обеспечивают правовую основу для строительства и реконструкции объектов. Их сохранность гарантирует доступ будущим поколениям исследователей и специалистов к достоверным источникам о развитии города и демонстрирует преемственность управленческих решений», — отметила директор архива Фаина Недбай.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.