В Иркутске состоялась международная конференция по репродуктивной медицине

В ней приняли участие более 350 ведущих экспертов в областях акушерства, гинекологии, эндокринологии и урологии.

Международная научно-практическая конференция «Байкальские семинары по репродуктивной медицине» прошла с 19 по 21 сентября в Иркутске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Мероприятие собрало более 350 ведущих российских и зарубежных экспертов в областях акушерства, гинекологии, репродуктологии, эндокринологии и урологии. С лекцией и докладами на конференции выступил представитель Китая Гу Сан-Вей. Он является основателем Азиатского общества эндометриоза и аденомиоза, профессором Шанхайского акушерско-гинекологического госпиталя Фуданьского университета.

Участники конференции обменялись опытом работы и обсудили актуальные вызовы в сфере охраны репродуктивного здоровья. Для них были организованы пленарные и секционные заседания, лекции от известных ученых и практико-ориентированные мастер-классы. Во время конференции участники разбирали реальные клинические случаи, произошедшие в медицинских учреждениях Приангарья и других регионов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.