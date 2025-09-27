В Иркутске состоялась международная конференция по репродуктивной медицине

Международная научно-практическая конференция «Байкальские семинары по репродуктивной медицине» прошла с 19 по 21 сентября в Иркутске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Мероприятие собрало более 350 ведущих российских и зарубежных экспертов в областях акушерства, гинекологии, репродуктологии, эндокринологии и урологии. С лекцией и докладами на конференции выступил представитель Китая Гу Сан-Вей. Он является основателем Азиатского общества эндометриоза и аденомиоза, профессором Шанхайского акушерско-гинекологического госпиталя Фуданьского университета.
Участники конференции обменялись опытом работы и обсудили актуальные вызовы в сфере охраны репродуктивного здоровья. Для них были организованы пленарные и секционные заседания, лекции от известных ученых и практико-ориентированные мастер-классы. Во время конференции участники разбирали реальные клинические случаи, произошедшие в медицинских учреждениях Приангарья и других регионов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.