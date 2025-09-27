В Иркутске состоялась международная конференция по репродуктивной медицине

Участники конференции обменялись опытом работы и обсудили актуальные вызовы в сфере охраны репродуктивного здоровья. Для них были организованы пленарные и секционные заседания, лекции от известных ученых и практико-ориентированные мастер-классы. Во время конференции участники разбирали реальные клинические случаи, произошедшие в медицинских учреждениях Приангарья и других регионов.