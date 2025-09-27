Без горячей воды в Уфе остались 13 жилых домов и школа

Сегодня, 27 сентября, жители Калининского района Уфы лишились горячей. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
Без горячего водоснабжения остались 13 жилых домов на улицах Мишкинская, Фурманова и Индустриальное шоссе, а также средняя общеобразовательная школа № 74 на улице Фурманова, 39. Ремонтом занялись специалисты ООО «БашРТС».
— Подача ГВС восстановлена, — сообщили спустя несколько часов после инцидента в УГЗ.
