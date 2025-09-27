На Соколовой горе в Саратове прошел «Кросс нации»

Забег в этом году был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дистанции для участников были выбраны с учетом разного уровня подготовки. Их протяженность варьировалась от 1 до 12 км. А для семей была подготовлена дистанция длиной 500 метров. Перед стартом зарядку для саратовцев провел заслуженный мастер спорта, чемпион России, Европы и мира Даци Дациев.