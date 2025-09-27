На Соколовой горе в Саратове прошел «Кросс нации»

«Кросс нации» на Соколовой горе в Саратове пробежали более 1500 человек, сообщили в министерстве спорта региона. Мероприятие было организовано по государственной программе «Спорт России».
Забег в этом году был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дистанции для участников были выбраны с учетом разного уровня подготовки. Их протяженность варьировалась от 1 до 12 км. А для семей была подготовлена дистанция длиной 500 метров. Перед стартом зарядку для саратовцев провел заслуженный мастер спорта, чемпион России, Европы и мира Даци Дациев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.