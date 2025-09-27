Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детские сады в Крыму — сколько новых мест создали за 10 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. В Крыму за десять лет создали 42 тысячи дополнительных мест в детских садах и полностью закрыли их дефицит. Об этом сообщил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов с День воспитателя и всех дошкольных работников.

«За 11 лет в республике было создано более 42 тысяч дополнительных мест в детских садах за счет строительства более чем 154 новых зданий, реконструкции и капитального ремонта действующих учреждений», — проинформировал Константинов.

По его словам, доступность дошкольного образования в Крыму за десять дет выросла с 48 до 100%, сегодня в некоторых детских садах даже остаются свободные места, однако это сделано с расчетом на перспективу.

«Мы понимаем, что со строительством новых домов, целых микрорайонов количество маленьких крымчан, нуждающихся в дошкольном образовании, будет расти», — пояснил глава крымского парламента.

И добавил, что в Крыму День дошкольных работников отмечают более шести тысяч специалистов, которые ежедневно окружают заботой и вниманием около 75 тысяч детей.