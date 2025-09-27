Детские сады в Крыму — сколько новых мест создали за 10 лет

«За 11 лет в республике было создано более 42 тысяч дополнительных мест в детских садах за счет строительства более чем 154 новых зданий, реконструкции и капитального ремонта действующих учреждений», — проинформировал Константинов.
По его словам, доступность дошкольного образования в Крыму за десять дет выросла с 48 до 100%, сегодня в некоторых детских садах даже остаются свободные места, однако это сделано с расчетом на перспективу.
«Мы понимаем, что со строительством новых домов, целых микрорайонов количество маленьких крымчан, нуждающихся в дошкольном образовании, будет расти», — пояснил глава крымского парламента.
И добавил, что в Крыму День дошкольных работников отмечают более шести тысяч специалистов, которые ежедневно окружают заботой и вниманием около 75 тысяч детей.