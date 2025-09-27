81-летнего пенсионера едва не «развели» на 10 млн рублей «ректор уфимского вуза» и «ФСБ»

Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, накануне пожилой мужчина обратился в полицию с заявлением о попытке мошенничества. Ему позвонил незнакомец с неизвестного номера, представившись ректором одного из уфимских вузов, и сообщил, что в университете проходит проверка, в связи с чем пенсионеру предстоит общение с сотрудниками ФСБ.