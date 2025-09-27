81-летнего пенсионера едва не «развели» на 10 млн рублей «ректор уфимского вуза» и «ФСБ»

В Уфе 81-летний бывший сотрудник вуза едва не стал жертвой мошенников. Злоумышленники пытались похитить у пенсионера более 10 миллионов рублей, используя сложный сценарий обмана.
Как сообщает пресс-служба МВД Башкирии, накануне пожилой мужчина обратился в полицию с заявлением о попытке мошенничества. Ему позвонил незнакомец с неизвестного номера, представившись ректором одного из уфимских вузов, и сообщил, что в университете проходит проверка, в связи с чем пенсионеру предстоит общение с сотрудниками ФСБ.
Вскоре последовал звонок от лже-силовиков, которые утверждали, что с банковских счетов пенсионера осуществляются переводы в «недружественные государства». Затем мошенники, представившись работниками банка, потребовали от мужчины сообщить код из SMS под предлогом проверки истории операций.
Убедив пенсионера в необходимости защитить свои средства, злоумышленники предложили перевести более 10 миллионов рублей на «безопасный счет». Мужчина уже был готов выполнить требования, но его нервное поведение заметила супруга. Женщина поняла, что речь идет о мошенничестве, и предотвратила перевод денег.
МВД настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными: никогда не переводить деньги на неизвестные счета, не сообщать коды из SMS и всегда проверять информацию по официальным телефонам организаций.
